محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية العقيد "عبدالله بن محمد العتيبي" إلى رتبة "عميد"، وتعيينه مديراً عاماً للسجون بمنطقة الجوف. وبهذه المناسبة، رفع العميد "العتيبي"، عبر "الخليج 365"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة بترقيته وتعيينه مديراً للسجون بمنطقة الجوف، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلهم عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة ومتابعة أمير المنطقة ونائبه. 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 11:36 PM Advertisements "العتيبي" مديراً عاماً للسجون في منطقة الجوف "العتيبي" مديراً عاماً للسجون في منطقة الجوف صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية العقيد "عبدالله بن محمد العتيبي" إلى رتبة "عميد"، وتعيينه مديراً عاماً للسجون بمنطقة الجوف. وبهذه المناسبة، رفع العميد "العتيبي"، عبر "الخليج 365"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة بترقيته وتعيينه مديراً للسجون بمنطقة الجوف، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلهم عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة ومتابعة أمير المنطقة ونائبه. الكلمات المفتاحية ، "العتيبي" مديراً عاماً للسجون في منطقة الجوف ،

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