- 1/3
- 2/3
- 3/3
أغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة نجران بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن ذلك الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.فيروس كورونا الجديد
أمانة نجران تغلق أحد المولات التجارية الكبرى لعدم تطبيقه احترازات "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-30
أغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة نجران بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن ذلك الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:33 PM
رجاء: قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق لوائح "البلديات"
أغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة نجران بعد إعادة السماح لها بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك لعدم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء، أن ذلك الإجراء جاء بسبب عدم التزام المول بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.
، أمانة نجران تغلق أحد المولات التجارية الكبرى لعدم تطبيقه احترازات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة نجران تغلق أحد المولات التجارية الكبرى لعدم تطبيقه احترازات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.