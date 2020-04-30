ضبط مستودع غير مرخص بجدة يخزن أدوية بيطرية في بيئة غير مناسبة

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): رصدت هيئة الغذاء والدواء مستودعًا غير مرخص في جدة يخزن أدوية بيطرية في بيئة غير مناسبة. رصدت هيئة الغذاء والدواء مستودعًا غير مرخص في جدة يخزن أدوية بيطرية في بيئة غير مناسبة. كما تمكنت الهيئة من ضبط 17833 ألف عبوة حيث تمت إحالة المالك للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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