ضبط 145 شاحنة أثناء تفريغها للمخلفات في الأراضي الفضاء بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت أمانة منطقة الرياض، من ضبط ١٤٥ شاحنة أثناء تفريغها للمخلفات في الأراضي الفضاء المحاذية للطرق الرئيسية في أطراف العاصمة. تمكنت أمانة منطقة الرياض، من ضبط ١٤٥ شاحنة أثناء تفريغها للمخلفات في الأراضي الفضاء المحاذية للطرق الرئيسية في أطراف العاصمة. وأكدت أمانة الرياض على أن سيُطبَق بحق المخالفين الجزاءات الرادعة حفاظًا على نظافة المدينة وراحة السكان.

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