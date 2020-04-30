شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمنضمين لقطاع الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة لكل من دخل القطاع في السنة الأخيرة. وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة لكل من دخل القطاع في السنة الأخيرة. وقال تركي آل الشيخ : لكل من دخل مجال قطاع الترفية في السنة الاخيرة ... أعرف أن بسبب هاذي الجائحه فيه صعوبات. وأضاف : ياليت تتواصلون معنا في الهيئة ومع الاخ فيصل بافرط والاخ احمد المحمادي والاخت حنان السماري ... نشوف ايش نقدر نساعدكم فيه ... القطاع واعد بكم ... وواجبنا الوقوف معكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمنضمين لقطاع الترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.