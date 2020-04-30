شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 1600 عبوة معقم مجهول المصدر في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تداول معقم مجهول المصدر وسبق التحذير منه في الدمام. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تداول معقم مجهول المصدر وسبق التحذير منه في الدمام. وضبطت الهيئة أكثر من ١٦٠٠ عبوة في أحد نقاط البيع، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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