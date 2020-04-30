شكرا لمتابعة خبر عن منافع الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الأساسية للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنّ منافع الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الخاص تغطي التطعيمات الأساسية للأطفال والتطعيمات الوقائية الموسمية مما يساهم في تعزيز مستوى حماية المؤمن لهم وأفراد أسرهم من الأمراض أو العدوى وخفض معدلات الأمراض المستهدفة بالتحصين.

ومن جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك بمناسبة الأسبوع العالمي للتطعيمات إلى منافع وثيقة التأمين تغطي تكاليف التطعيمات الموسمية مثل الإنفلونزا، بالإضافة إلى التطعيمات واللقاحات الأساسية للأطفال حسب ما تقره وزارة الصحة وتشمل لقاحات الدرن والالتهاب الكبدي (ب) عند الولادة، اللقاح الخماسي (الثلاثي البكتيري، الالتهاب الكبدي (ب)، والمستدمية النزلية) ولقاح شلل الأطفال واللقاح الثلاثي الفيروسي ولقاح الثلاثي البكتيري.

وأبان أن الوثيقة الموحدة نصّت على أن التغطية التأمينية تشمل الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى على (36) تطعيمًا.

وأوضح المعارك أن المجلس أخطر شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين خلال الأسبوع الماضي بأن الوثيقة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يومًا من تاريخ صدور التعميم وذلك في إطار مواكبة للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.