شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..قصة فتاة لم تتزوج واستعان والدها بـابن حصيص لكي يزوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روى مقدم برنامج علوم الأولين المذيع نواف الهويمل، قصة فتاة لم تتزوج واستعان والدها بـابن حصيص لكي يزوجها. روى مقدم برنامج علوم الأولين المذيع نواف الهويمل، قصة فتاة لم تتزوج واستعان والدها بـابن حصيص لكي يزوجها. وقال الهويمل : البنت في زمن أول إذا تعدت عمر العشرين وماتزوجت يستغربون، اسمعوا قصة ساره اللي ماتزوجت واستعان أبوها بـابن حصيص عشان يزوجها. وأضاف : كانت البنت تعدى عمرها عشرين وماتزوجت فلجا والدها إلى شاعر وقال فيها قصيدة وبعدها تقدم لها العديد من الشباب واختارت ما تريده وتزوجته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..قصة فتاة لم تتزوج واستعان والدها بـابن حصيص لكي يزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.