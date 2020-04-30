شكرا لمتابعة خبر عن "تاريخ آل سعود" يلجم مُغرد أساء للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):ألجم حساب "تاريخ آل سعود" أحد المغردين الذي تطاول على تاريخ المملكة، ناشرًا صورة للملك عبدالعزيز "رحمه الله" مع المندوب البريطاني وهو يُقلد الملك عبدالعزيز أوسمة.
وقال "تاريخ آل سعود " : " نعم ندرسك التاريخ والصورة هذه لا نخجل منها بل نفخر بها لأن المؤسس حينها أجبر بريطانيا وهي دولة عظمى بالاعتراف به وبدولته الفتية " .
وأضاف: " وأما الوسام فهو تشريفي يقدم للسياسين كما أن السعودية تقدمه، وأما لورنس ويكتب هكذا وليس لاورنس، لم يكن له علاقة مع المؤسس وعلاقته كانت مع الشريف حسين " .
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