شكرا لمتابعة خبر عن "تاريخ آل سعود" يلجم مُغرد أساء للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ألجم حساب "تاريخ آل سعود" أحد المغردين الذي تطاول على تاريخ المملكة، ناشرًا صورة للملك عبدالعزيز "رحمه الله" مع المندوب البريطاني وهو يُقلد الملك عبدالعزيز أوسمة.

وقال "تاريخ آل سعود " : " نعم ندرسك التاريخ والصورة هذه لا نخجل منها بل نفخر بها لأن المؤسس حينها أجبر بريطانيا وهي دولة عظمى بالاعتراف به وبدولته الفتية " .

وأضاف: " وأما الوسام فهو تشريفي يقدم للسياسين كما أن السعودية تقدمه، وأما لورنس ويكتب هكذا وليس لاورنس، لم يكن له علاقة مع المؤسس وعلاقته كانت مع الشريف حسين " .