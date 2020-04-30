شكرا لمتابعة خبر عن خالد العقيلي بملامح طفولية " أنا مش أنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):ظهر الإعلامي خالد العقيلي، بملامح طفولية بعدما حلق ذقنه في البيت، ما أثار انتباه المواطنين.
وعلّق الإعلامي على صورته، قائلًا: " هذا معاناتنا مع الحلاقة، وتسوي نفسك حلاق بالبيت وشاري مكينة جديدة، والنتيجة أنا مش أنا " .
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