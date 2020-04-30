شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يتحدث عن العلاقة بين الضغط الشرياني وارتفاع الذراع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن العلاقة بين الضغط الشرياني وارتفاع الذراع.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" بعد تجربة هذه الطريقة عياناً ثبت عدم وجود أي علاقة بين الضغط الشرياني وارتفاع الذراع كما في تلك المقاطع ".
أضاف النمر:" وحتى لو افترضنا جدلاً أن هذه الطريقة تدل على أن الضغط مرتفع أو منخفض، فنحن نحتاج إلى قيم معينة لتشخيص مريض الضغط ومتابعته وفق التوصيات العلمية ".
وتابع النمر:" والخلاصة أنني لا أنصح باستعمال هذه الطريقة لقياس الضغط عن طريق ارتفاع الذراع وأن يكون الاعتماد على أجهزة الضغط المتعارف عليها في قياس الضغط الشرياني ".
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