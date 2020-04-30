شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتطاول على رجال المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثّق مقطع فيديو، أحد الأشخاص وهو يتطاول على رجال المرور، قائلًا " المرور زبال " .

وطالب المواطنون، الجهات المختصة بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وعلّق حساب "كلنا أمن" على مواطن نشر الفيديو، قائلًا: " هلا فيك، يمكنك تقديم بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن وسيتم عمل اللازم إن شاء الله، نقدر تعاونك " .