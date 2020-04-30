شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: مشروع الإخوان الذي يعلنوه دائمًا هو تدمير الدول القائمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن من يظن أن الإخوان المسلمين ليس لهم مشروع، فهو إما أنه لم يطلع على حقيقتهم، وإما أنه لم يستوعب كلامهم.
وأضاف: " وإلا فإن قيادات التنظيم كحسن البنا وسيد قطب والترابي ويوسف ندا ومحمود عبدالحليم والقرضاوي وغيرهم يعلنون مشروعهم دائما، وهو تدمير الدول القائمة، وبناء دولتهم المزعومة ".
وكان قد صرّح بأن " الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر و اختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها، بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين في محاولة لسلب الحكم المستقر و إبداله بحكمهم الإرهابي الدموي " .
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