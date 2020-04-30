شكرا لمتابعة خبر عن رصد 100 ألف عبوة منتجات تجميلية مخالفة في مستودع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا في الرياض يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا في الرياض يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة. ورصدت 100 ألف عبوة من منتجات مخالفة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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