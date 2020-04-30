شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح متى يجب على مريض السكري الذهاب إلى الطوارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو، توضح فيه متى يجب على مريض السكري الذهاب إلى الطوارئ.
وقال الاستشاري الدكتور محمد الحربي : " حاول قدر المستطاع ألا تخرج من المنزل، فإن أضطررت للذهاب إلى الطوارئ فيكون في حالات محددة " .
وأضاف: " الحالات هي الإصابة بالتحمض الكيتوني، تعفن القدم وجرحها، اختلال في الرؤية، الإغماء " .
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