شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح متى يجب على مريض السكري الذهاب إلى الطوارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو، توضح فيه متى يجب على مريض السكري الذهاب إلى الطوارئ.

وقال الاستشاري الدكتور محمد الحربي : " حاول قدر المستطاع ألا تخرج من المنزل، فإن أضطررت للذهاب إلى الطوارئ فيكون في حالات محددة " .

وأضاف: " الحالات هي الإصابة بالتحمض الكيتوني، تعفن القدم وجرحها، اختلال في الرؤية، الإغماء " .