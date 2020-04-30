شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : رئيس الاستخبارات السعودية يفجر مفاجأة ويكشف رسميًا عدد الأمراء المصابين بفيروس كورونا واين يخضعون للعلاج؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير تركي لأول مرة عن عدد أمراء آل سعود المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.





وقال تركي الفيصل، في مقال تحت عنوان "خواطر كورونية (2)" نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إن عدد الأمراء المصابين بالفيروس أقل من 20 أميرا.

قد يهمك ايضاً:

5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)



السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ

Advertisements

وجاء ذلك تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أوائل الشهر الجاري مفاده أن 150 من أفراد الأسرة الملكية السعودية أصيبوا بالفيروس التاجي.





وأضاف الفيصل: "الحق أنه لم يصب من آل سعود سوى أقل من 20 فردا، ولم يخصص المستشفى التخصصي لهم، بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة".

ووجه الأمير السعودي انتقادات حادة للصحيفة الأمريكية فقال: "لم تفاجئني جريدة "نيويورك تايمز" -في خضم انتشار الجائحة- بأن تنشر فِريتين أُخريين من التي عودّتنا افتراءها على المملكة. أولاهما: حين ادَّعت أن 150 من أفراد العائلة المالكة أُصيبوا بكورونا".

وواصل هجومه "هذه الجريدة التي تتباهى بشعار أنها لا تنشر إلا الأخبار التي تستحق النشر، نجدها، في الحقيقة، فيما يخص المملكة بالذات، لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها، مستترة بمن تسميهم مصادر موثوقة".





وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن 150 أميرًا سعوديًّا أصيبوا بفيروس كورونا من بينهم أمير الرياض فيصل بن بندر.

وكشفت "نيويورك تايمز" أن الملك سلمان بن عبد العزيز، معزول في أحد القصور بالقرب من مدينة جدة الساحلية، فيما ولي عهده محمد بن سلمان، وعدد من الوزراء، في قصر آخر.