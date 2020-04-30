شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عاصفة مرعبة في السعودية كأنها "ريحًا صرصرًا عاتية" تقلب شاحنة كبيرة مثل اللعبة (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت إحدى المناطق في السعودية هبوب عاصفة مرعبة وصفها ناشطون بأنها "ريحًا صرصرًا عاتية" بعد أن قلبت شاحنة عملاقة على طريق مثل اللعبة.
وثق قائد مركبة في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لحظة انقلاب شاحنة على الطريق الدائري في القصيم بسبب الأمطار والرياح الشديدة.
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وأظهر الفيديو مصور المقطع وهو يوثق هطول الأمطار على مدينة بريدة، ليتفاجأ بشاحنة تنقلب أمامه بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، بسبب شدة الرياح والأمطار الغزيرة.
وأثار المشهد الذي يحبس الأنفاس الرعب في نفس مصور الفيديو ورواد مواقع التواصل الذين يرتادون الطريق لخطورته لحظة هطول الأمطار، لا سيما التي تتزامن مع الرياح العاصفة.
يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة وشملت منطقة القصيم.
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