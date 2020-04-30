شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مفاجئ: وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة شديدة اللهجة لقطر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالة شديدة اللهجة للحكومة القطرية بسبب استعانتها بأطباء من كوبا لمكافحة الفيروس مما يدعم نظام هافانا الشيوعي المعروف بعدائه للولايات المتحدة .
وأكد "بومبيو " أنه يجب على قطر أن تدفع الأموال للأطباء مباشرةً وليس للحكومات ، قائلاً : حين تدفع قطر للنظام فهي تساعد الحكومة الكوبية على جني أرباح من الاتجار بالبشر .
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كما وجه نفس الإنتقادات الحادة لحكومة جنوب افريقيا ، مشيداً بالدوال اتي لم تغض الطرف عن انتهاكات النظام الكوبي ، وهي البرازيل والإكوادور وبوليفيا وغيرها من الدول .
وكانت قطر قد أعلنت استعانتها بأطباء من كوبا وسط تساءل عن الكفاءات الطبيىة الغائبة عن قطر في ظل الأزمة الحادة بين لقطريين .
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