عــــاجل : الصين تفاجئ العالم وتكشف أخيرًا (بالاسم) عن اللقاح الجديد الذي يحمل خلاص البشرية من الوباء

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عدن - ياسمين التهامي - كشف المختبر الصيني اسم اللقاح المرتقب لعلاج الوباء القاتل وهو "كورونافاك" والذي ينتظره العالم للخلاص.

ويعد مختبر "سنوفاك بايوتيك" واحدا من بين أربعة مختبرات في الصين أذن لها بإجراء تجارب سريرية بعد ثبوت تقدمها الكبير في الأبحاث والنتائج الواعدة التي أظهرتها التجارب على القرود. وأوضح المركز بانه تم تعبئة آلاف العينات من اللقاح، الذي هو عبارة عن مصل في علبة بيضاء وبرتقالية مزينة باسم "كورونافاك" ولا تزال اللقاحات التجريبية تواجه سلسلة من الإختبارات. قد يهمك ايضاً: Advertisements 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

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