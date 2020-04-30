ورش عمل افتراضية للقيادات الكشفية السعودية

تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- عددًا من ورش العمل الكشفية الافتراضية.

وتُدير مُدير التطوير المؤسسي في الإقليم الكشفي العربي مي عبدالهادي يوم الأحد 10 رمضان ورشة عمل عن أداة تقييم الدعم العالمي، ويُدير نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية بالإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي ورشة عن تقييم أثر الأنشطة يوم الثلاثاء الموافق 12 رمضان، فيما تُدير يوم الأحد 17رمضان ورشة عمل عن تنمية العضوية.

وكان مُدير تطوير الشباب بالإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي أدار ورشة عمل يوم الثلاثاء الماضي بشأن السياسة العالمية لبرنامج الشباب.

وأبدى نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، شكره للأمين العام للمنظمة الكشفية العربية المًدير الإقليمي السيد عمرو حمدي، على تعاونه مع الجمعية في تبادل الخبرات وتنمية معارف وقدرات القيادات الكشفية والمساهمة في إعداد تطبيق أداة تقييم الدعم العالمي، مثمنًا لمديري الإدارات بالمكتب الإقليمي تعاونهم.