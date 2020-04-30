وزير الشؤون الإسلامية: مشروع «الإخوان المسلمين» قائم على تدمير الدول

يُنشؤون الجمعيات الخيرية لسرقة الأموال
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الخميس، أن مشروع جماعة الإخوان المسلمين قائم على تدمير الدول وبناء دولتهم المزعومة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب آل الشيخ: من يظن أن الإخوان المسلمين ليس لهم مشروع، فهو لم يطلع على حقيقتهم أو لم يستوعب كلامهم.
وأضاف: قيادات تنظيم الإخوان يعلنون مشروعهم دائمًا، وهو تدمير الدول القائمة، وبناء دولتهم المزعومة.
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