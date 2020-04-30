«أسواق جدة المؤقتة» تؤمن الخضار والفواكه خلال شهر رمضان المبارك

إجراءات لضمان تخفيف الزحام
وقفت أمانة محافظة جدة على جاهزية الأسواق المؤقتة للخضار والفواكه المستحدثة، وذلك بالتزامن مع تخصيص السوق المركزية للتجار فقط، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بتقليل التزاحم.
وتُعد السوق المؤقتة بنطاقات المحافظة الرئيسية «شمال، وسط، شرق/ غرب» نموذجًا للأسواق المؤقتة، خلال الفترة الحالية وما تقضيه من إجراءات احترازية مكثفة سواءً من الناحية التنظيمية وتطبيق «التباعد الاجتماعي» بما يكفل سلامة المتسوقين وانسيابية حركتهم خلال فترة عمل الأسواق التي تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، بمناطق «السلام مول، وسوق الشاطئ، والياسمين مول»، فيما تتابع الفرق الميدانية أعمال التعقيم والتطهير والنظافة.
وكانت الأمانة أنشأت سوقًا مؤقتة لبيع الجملة على مساحة 2600متر مربع غرب طريق الحرمين بحي الصفا يتسع لـ450 مركبة تقريبًا للمنتجات الوطنية الواردة من مختلف المناطق المجاورة بالمحافظة؛ بهدف المساهمة في تنظيم حركة السوق وتسهيل المناولة والتوزيع، وتخفيف حركة الشاحنات ضمن الجهود والتدابير المتنوعة التي تقوم بها أمانة جدة بشأن فيروس كورونا.
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