مؤسسة النقد تكشف 4 علامات لرسائل الاحتيال باسم كورونا المستجد

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، من رسائل الاحتيال باسم كورونا المستجد، أو (كوفيد ـ19).

وفي بيان لها، كشفت ساما عن أربع علامات لرسائل الاحتيال تلك، ومنها: طلب الرسالة للبيانات الشخصية، واستخدام أسلوب الإلحاح والتخويف، إضافة إلى أن تلك الرسائل تحتوي على عناوين غامضة، وأخطاء نحوية أو إملائية.

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