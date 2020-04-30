البرلمان العربي يطالب تركيا بالالتزام بقرار حظر توريد أسلحة إلى ليبيا

رحب بإعلان الجيش الليبي وقف العمليات العسكرية
رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلّمي؛ بإعلان الجيش الوطني الليبي وقف جميع العمليات العسكرية، وذلك استجابةً لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال.
وطالب السلمي، في بيان، الأطراف الليبية، بالالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك؛ حقنًا لدماء أبناء الشعب الليبي، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسوية السياسية الشاملة للأزمة؛ بوصفها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية، وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وضمان سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها.
وأكد السلمي، إيقاف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وإذكاء الصراع بين الأطراف المتحاربة، مطالبًا تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي؛ بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب، داعيًا الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف التدخلات، ومنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
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