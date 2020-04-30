جامعة الملك سعود تكف يد موظف.. وتحيله إلى التحقيق بعد نشره تغريدات مسيئة

أكدت عدم التهاون مع مثل هذه التصرفات..
أعلنت جامعة الملك سعود، اليوم الخميس، كفّ يد موظف وإحالته للتحقيق بعد نشره تغريدات مسيئة.
وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت الجامعة: نظرًا لما تم رصده من تغريدات مسيئة منسوبة إلى أحد منسوبي جامعة الملك سعود، وبعد الإطلاع فقد قررت الجامعة يد الموظف (لم تذكر اسمه) عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وأضافت: إن الجامعة إذ تتخذ هذا مثل هذا الإجراء لتؤكد عدم تهاونها مع أي شخص يسيء أو يتطاول على هذا الوطن العزيز، بما يخالف توجهاته أو يمس أمنه وقياداته.
وأكدت الجامعة حرصها التام على تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.
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