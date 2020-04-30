«حماية الرياض» تباشر 350 بلاغًا وتحلها بالتعاون مع الجهات المختصة

باشرت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أكثر من 350 بلاغًا، ونجحت في حلها بالتعاون مع الجهات المختصة رغم تعليق الحضور لمقرات العمل؛ بسبب الاحترازات الوقائية السارية بشأن فيروس كورونا.

كما تعاملت الوحدة مع ما ورد في وسوم عديدة على موقع «تويتر» لحين اتخاذ الجهات الأمنية إجراءاتها بضبط المتورطين فيما تم نشره، وقام مركز بلاغات العنف الأسري (1919) التابع للوحدة بجهود كبيرة مع عدد من البلاغات، بتقديم الإرشادات الهاتفية والتوجيه عن طريق إخصائيات مدربات لمثل هذه الحالات؛ حيث تم تقديم ما يزيد على 175 استشارة.

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يُذكر أن من مهام وحدة الحماية الاجتماعية، تشمل ضمان حماية المرأة أيًا كان عمرها والصغار دون سن 18 عامًا، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.

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