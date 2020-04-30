طريقة فحص كورونا.. كيف يتم تحليل الفيروس في المسح المجتمعي النشط؟

ساهمت تقنية المسح النشط، التي اعتمدت عليها وزارة الصحة في الكشف المبكر عن المصابين بفيروس كورونا المستجد «COVID-19»، في تحديد أكثر من 50% من المصابين، وفقًا لما أوضحه المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمرات الصحفية اليومية خلال الأيام الماضية؛ بشأن آخر مستجدات الفيروس بالمملكة.

وتعد تقنية المسح النشط أداة قوية للتحكم في الأوبئة من خلال الفرق الطبية المتخصصة، لتبدأ مرحلة مهمة في التقصي والتوسع في الاكتشافات بالوصول إلى المنازل داخل الأحياء السكنية؛ لإجراء الفحوص وأخذ المسحات الطبية بهدف التشخيص المخبري.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر سابق، أن عملية المسح النشط جزء من الإجراءات والخطوات والطرق المهمة علميًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء الاستباقي يتم من خلاله الوصول للحالات بشكل مبكر؛ حتى لا تصل الحالات إلى المنشآت الصحية في وقت متأخر، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية.

الصحة توضح طريقة فحص كورونا في المسح النشط

ويتم تطبيق فحص كورونا عن طريق انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن، التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أماكن تواجدهم.

وفي مقطع شاركه الحساب وزارة الصحة الموثق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أيام، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد عبدالعالي، أن المقصود بآلية المسح النشط هو خروج الفرق الطبية المتخصصة المجهزة والمدربة إلى المناطق عالية الخطورة، أو التي تزداد فيها احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في المناطق المكتظة أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية.

وأشار الدكتور محمد عبدالعالي، إلى أن هذه الفرق تبدأ بطرق الأبواب للتواصل مع القاطنين في هذه المناطق المشار لها سلفًا؛ للتأكد من عدم وجود حالات اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعدم وجود أي أعراض على المتواجدين بهذه الأماكن، مع عمل الفحوض الطبية اللازمة للتأكد من التشخيص المخبري.

ويتم تنفيذ فحص كورونا أو أخذ المسحة عن طريق سحب عينة مسحية من الأنف والفم، عن طريق إدخال أنبوب رفيع إلى آخر الأنف؛ حتى يصل لحلق الشخص الخاضع للفحص لأخذ العينة.

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الصحة تنفي دخول فرق المسح للمنازل

وفي السياق، نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الشائعات المتعلقة بقيام فرق المسح بدخول المنازل بغرض إجراء فحص كورونا.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه تم رصد تداول معلومات مغلوطة ورسائل متبادلة عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في فحص كورونا، مشيرًا إلى هذا أمر غير صحيح، وإن تم سيكون له آلية عمل منظمة وجدول مواعيد.

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المصادر (للمراجعة):

ماهو المسح النشط ؟ - حساب وزارة الصحة الموثق بموقع فيسبوك