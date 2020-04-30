الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: أمطار رعدية في 9 مناطق

مصحوبة برياح مثيرة للأتربة
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية غدًا الجمعة، وستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة.
وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسطة الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا بمختلف المناطق.
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