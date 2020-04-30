أمانة جدة تواصل حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة

تواصل أمانة محافظة جدة حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة، وذلك ضمن أعمال لجنة دراسة سكن العمالة المشكلة من عدة جهات حكومية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بشأن فيروس كورونا في هذه المجمعات وحمايتهم وسكان جدة من مخاطر انتقال العدوى، ودراسة وضعها والعمل على معالجة ملاحظاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أن قطاع البلديات ينفذ حزمة مبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا، وخصص رابطًا إلكترونيًا لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة؛ لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع، والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة، والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة، طبقًا لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمال.

وبيّن «البقمي»، أن مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة حتى الآن، يبلغ عددها 1408 مواقع، وتمت زيارة 318 موقعًا، والكشف على أكثر من 77 ألف عامل، كما تم تسكين 3112 عاملًا في 45 مدرسة حكومية بشكل مؤقت، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمتابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة، مشيرًا إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة متاح في موقع أمانة محافظة جدة لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.