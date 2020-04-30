السعودية اليوم / ليبيا تسجل حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا



طرابلس 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

سجلت ليبيا اليوم حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الليبية في بيان: "إن مركز معيتيقة للعزل الصحي سجل اليوم وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في ليبيا إلى ثلاث حالات".

وأوضح مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة توفيق حريشة أن الحالة جرى إيوائها منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة بعد ما أخذ منها العينات وظهرت موجبة، ووضعت تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، قد سجل إصابة 61 حالة بفيروس كورونا في ليبيا تماثلت 18 حالة منها للشفاء من الفيروس.

// انتهى //

23:02ت م

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طرابلس 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسسجلت ليبيا اليوم حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الصحة الليبية في بيان: "إن مركز معيتيقة للعزل الصحي سجل اليوم وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في ليبيا إلى ثلاث حالات".وأوضح مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة توفيق حريشة أن الحالة جرى إيوائها منذ 10 أيام بمركز العزل بمعيتيقة بعد ما أخذ منها العينات وظهرت موجبة، ووضعت تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج ووافتها المنية.يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، قد سجل إصابة 61 حالة بفيروس كورونا في ليبيا تماثلت 18 حالة منها للشفاء من الفيروس.// انتهى //23:02ت م0212

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