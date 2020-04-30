السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 16466 حالة



إسلام آباد 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية في آخر إحصاء لها اليوم أنه لا تزال 11654 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وبيّنت أن من إجمالي الحالات في باكستان توجد 6340 حالة في إقليم البنجاب، و6053 حالة في إقليم السند، و2313 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1049 حالة في إقليم بلوشستان و339 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و66 حالة في إقليم كشمير، و313 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.

// انتهى //

22:32ت م

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إسلام آباد 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 16466 حالة، توفيت منها 361 حالة، وتماثلت للشفاء 4105 حالة.وأفادت وزارة الصحة الباكستانية في آخر إحصاء لها اليوم أنه لا تزال 11654 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.وبيّنت أن من إجمالي الحالات في باكستان توجد 6340 حالة في إقليم البنجاب، و6053 حالة في إقليم السند، و2313 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1049 حالة في إقليم بلوشستان و339 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و66 حالة في إقليم كشمير، و313 حالة في العاصمة الاتحادية إسلام آباد.// انتهى //22:32ت م0209

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