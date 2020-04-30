السعودية اليوم / جامعة نجران تواصل استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي



نجران 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

تواصل جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، للراغبين في الدراسة من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن الفصل الصيفي سيبدأ في 8 شوال من العام الجاري، على أن تستمر معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما سيتاح قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة.

وأبان الدكتور العمري أن الاختبارات النهائية ستبدأ يوم الأحد 28 من شهر ذي القعدة، لمدة ثلاثة أيام، كما ستسلم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.

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22:11ت م

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