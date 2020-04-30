

تبوك 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

شرع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في منطقة تبوك أبوابه، والعودة لممارسة بعض الأنشطة المسموح بها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، وسط إجراءات احترازية ووقائية وتدابير استباقية للحدّ من انتشار وتفشي فيروس

ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها بمراكز التسوق، مدى الالتزام والانضباطية من الجميع بداية من قياس درجة الحرارة لكل متسوق أو متسوقة عند مداخل المراكز، وتوفير المعقمات والمطهرات والقفازات عند الأبواب وتطبيق التباعد بين المتسوقين، ووضع العلامات والإشارات والملصقات الأرضية، وإغلاق مناطق الترفيه والتجمعات، ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاماً، والاستمرار في عملية تعقيم عربات التسوق وجميع وسائل نقل المواد من وإلى المراكز.

// انتهى //

22:10ت م

0199



تبوك 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسشرع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في منطقة تبوك أبوابه، والعودة لممارسة بعض الأنشطة المسموح بها، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، وسط إجراءات احترازية ووقائية وتدابير استباقية للحدّ من انتشار وتفشي فيروس كورونا ورصدت عدسة "واس" خلال جولتها بمراكز التسوق، مدى الالتزام والانضباطية من الجميع بداية من قياس درجة الحرارة لكل متسوق أو متسوقة عند مداخل المراكز، وتوفير المعقمات والمطهرات والقفازات عند الأبواب وتطبيق التباعد بين المتسوقين، ووضع العلامات والإشارات والملصقات الأرضية، وإغلاق مناطق الترفيه والتجمعات، ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاماً، والاستمرار في عملية تعقيم عربات التسوق وجميع وسائل نقل المواد من وإلى المراكز.// انتهى //22:10ت م0199

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المراكز التجارية بمنطقة تبوك تعاود فتح أبوابها في الفترة المسموح بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.