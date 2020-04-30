

جيزان 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

أطلقت صحة جازان مبادرة العيادات الاستشارية الطبية المتخصصة لتفعيل الخدمات الطبية الاستشارية والتخصصية الافتراضية عن بعد لكل شرائح المجتمع من خلال الاتصال الصوتي أو المرئي , موضحة أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان أمن المجتمع الصحي، وكذلك تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك وحاجة المريض للمعلومة الصحية الدقيقة حول طريقة تناول الأدوية والعلاجات مع الصيام والإجابة عن جميع الاستفسارات والاستشارات الطبية.

وأشارت صحة جازان إلى أن التخصصات المتاحة للاستشارة هي: أمراض القلب، وأمراض الدم الوراثية والأورام، والغدد الصماء والسكري، والعيون، والكلى، وأمراض الأعصاب والسكتة الدماغية، ويجيب فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين عن استفسارات المرضى وتوجيههم حيال مشكلاتهم الصحية لمدة ساعتين طوال ليالي شهر رمضان المبارك بدءاً من الساعة العاشرة مساءً , مبينة تخصيص رقم الجوال (0550503827) للحجز والاستفسار.

// انتهى //

22:01ت م

0195





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة جازان تطلق مبادرة العيادات الاستشارية الطبية الهاتفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.