السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يعلن أن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة إنتشار فيروس كرونا



لندن 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة انتشار

وشكر جونسون موظفي القطاع الصحي على الجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل رعاية المصابين، مشيداً بالإلتزام الشعبي الكبير تجاه التوجيهات الرسمية المتعلقة بالعزل الاجتماعي.

وأوضح جونسون أن تخفيف حالة الإغلاق التام ستتم بعد التأكد من أن الإجراء لن ينتج عنه موجة انتشار ثانية لما يمكن أن تسسبه إن وقعت من آثار كارثية على إقتصاد البلاد.

// انتهى //

21:37ت م

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لندن 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية.وشكر جونسون موظفي القطاع الصحي على الجهود الجبارة التي يبذلونها من أجل رعاية المصابين، مشيداً بالإلتزام الشعبي الكبير تجاه التوجيهات الرسمية المتعلقة بالعزل الاجتماعي.وأوضح جونسون أن تخفيف حالة الإغلاق التام ستتم بعد التأكد من أن الإجراء لن ينتج عنه موجة انتشار ثانية لما يمكن أن تسسبه إن وقعت من آثار كارثية على إقتصاد البلاد.// انتهى //21:37ت م0185

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