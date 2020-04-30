السعودية اليوم / وزير التعليم العالي التونسي يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجابهة كورونا



تونس 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي سليم شورى، اليوم، إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإفريقية في مجال دعم مبادرات البحث والتجديد لمجابهة جائحة "

وقدم الوزير، خلال مشاركته عن بعد في اعمال دورة استثناىية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي، المبادرات الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث والتجديد لمجابهة الأزمة.

وتمحور الاجتماع حول مدى الاستجابة لمجابهة

// انتهى //

21:36ت م

0184



تونس 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسدعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي سليم شورى، اليوم، إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإفريقية في مجال دعم مبادرات البحث والتجديد لمجابهة جائحة " كورونا " بمشاركة 41 وزيرا افريقيا وممثلين عن الاتحاد الافريقي وعن منظمات دولية واقليمية.وقدم الوزير، خلال مشاركته عن بعد في اعمال دورة استثناىية للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي، المبادرات الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث والتجديد لمجابهة الأزمة.وتمحور الاجتماع حول مدى الاستجابة لمجابهة فيروس كورونا المستجد على صعيد التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول المشاركة.// انتهى //21:36ت م0184

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