شكرا لقرائتكم خبر عن تسكين 3112 عاملاً في 45 مدرسة حكومية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة حيث جرى حصر (1408) موقعاً ضمن (318) زيارة، وذلك في أطار أعمال لجنة دراسة سكن العمالة المشكلة من عدة جهات حكومية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في هذه المجمعات وحمايتهم وسكان جدة من مخاطر انتقال العدوى، ودراسة وضعها والعمل على معالجة ملاحظاتها عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن قطاع البلديات يقوم بتنفيذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا، وخصص رابط إلكتروني لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة طبقاً لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة.

مشيراً إلى أن عدد مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة حتى الآن يبلغ عددها ١٤٠٨ موقعاً، وتم زيارة ٣١٨ موقعاً، والكشف على أكثر ٧٧ ألف عامل، كما تم تسكين ٣١١٢عاملاً في ٤٥ مدرسة حكومية بشكل مؤقت، مؤكداً أن العمل جارٍ لمتابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة، مشيراً إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة متاح في موقع أمانة محافظة جدة لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.