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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية، (12) منشأة تجارية لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.
مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.
بلدية الشرائع الفرعية فيروس كورونا الجديد
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 09:55 PM
العبيد: الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت التجاريةخالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة.. إغلاق 12 منشأة تجارية بشرائع مكة
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية، (12) منشأة تجارية لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.
مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.
، خالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة.. إغلاق 12 منشأة تجارية بشرائع مكة ،
المصدر : الخليج 365
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