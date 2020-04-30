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خالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة.. إغلاق 12 منشأة تجارية بشرائع مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - العبيد: الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية، (12) منشأة تجارية لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس .

وأوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.

خالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة.. إغلاق 12 منشأة تجارية بشرائع مكة

خالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة.. إغلاق 12 منشأة تجارية بشرائع مكة

بلدية الشرائع الفرعية فيروس كورونا الجديد

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 09:55 PM

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العبيد: الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًّا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية

خالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة.. إغلاق 12 منشأة تجارية بشرائع مكة
أحمد العبدالله

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية، (12) منشأة تجارية لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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