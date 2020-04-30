محمد بن مسعود - الدمام - الغذاء والدواء رصدت 100 ألف عبوة مخالفة وأحالت المنشأة للجهات المعنية ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت #الغذاء_والدواء بالتعاون مع @MCgovSA مستودعًا في #الرياض يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة، ورصدت 100 ألف عبوة من منتجات مخالفة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.الهيئة العامة للغذاء والدواء وزارة التجارة 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 09:50 PM الغذاء والدواء رصدت 100 ألف عبوة مخالفة وأحالت المنشأة للجهات المعنية Advertisements الرياض.. ضبط مستودع يخزّن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة الرياض.. ضبط مستودع يخزّن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت #الغذاء_والدواء بالتعاون مع @MCgovSA مستودعًا في #الرياض يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة، ورصدت 100 ألف عبوة من منتجات مخالفة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. ضبط مستودع يخزّن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة ،

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