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وجه عدد من لاعبي الأندية السعودية رسالة ترحيب للعائدين إلى أرض الوطن، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)، متمنّين لهم السلامة.
وأكد اللاعبون من خلال تسجيل كلماتهم من خلال مقطع فيديو، أن الجائحة ستزول بمشيئة الله، مطالبين الجميع بالتقيد بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع، مؤكدين ومشددين في ذات الوقت على شعار الحملة "كلنا مسؤول".
شارك في حملة الترحيب لاعب الهلال نواف العابد، ولاعبو الاتحاد: فهد المولد وخالد السميري وعبدالإله المالكي، ولاعب الأهلي حسين المولد.
يذكر أن الحملة جاءت بعنوان #عودة_آمنة ، بالتنسيق ما بين وزارة الرياضة ووزارة السياحة. نجوم الرياضة السعودية فيروس كورونا الجديد
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 10:01 PM
بالتنسيق ما بين وزارة الرياضة والسياحة
وجه عدد من لاعبي الأندية السعودية رسالة ترحيب للعائدين إلى أرض الوطن، بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)، متمنّين لهم السلامة.
وأكد اللاعبون من خلال تسجيل كلماتهم من خلال مقطع فيديو، أن الجائحة ستزول بمشيئة الله، مطالبين الجميع بالتقيد بتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع، مؤكدين ومشددين في ذات الوقت على شعار الحملة "كلنا مسؤول".
شارك في حملة الترحيب لاعب الهلال نواف العابد، ولاعبو الاتحاد: فهد المولد وخالد السميري وعبدالإله المالكي، ولاعب الأهلي حسين المولد.
يذكر أن الحملة جاءت بعنوان #عودة_آمنة ، بالتنسيق ما بين وزارة الرياضة ووزارة السياحة.
، نجوم الرياضة السعودية يرحّبون بعودة المواطنين للمملكة.. عودة آمنة ،
المصدر : الخليج 365
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