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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، يوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 93 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3174.
ووفق "رويترز": كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2615 ليصل إجمالي الإصابات إلى 120204 أشخاص، وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حتى الآن 48886، كما وصل إجمالي الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى أكثر من مليون شخص.تركيا فيروس كورونا الجديد
الأعلى خارج أوروبا.. ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3174صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-30
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، يوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 93 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3174.
ووفق "رويترز": كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2615 ليصل إجمالي الإصابات إلى 120204 أشخاص، وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حتى الآن 48886، كما وصل إجمالي الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى أكثر من مليون شخص.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:05 PM
خلال 24 ساعة.. إجمالي الإصابات في البلاد 120204 إصابات
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، يوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد 93 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3174.
ووفق "رويترز": كما أظهرت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بواقع 2615 ليصل إجمالي الإصابات إلى 120204 أشخاص، وهي أعلى حصيلة إصابات خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حتى الآن 48886، كما وصل إجمالي الفحوص التي أجريت منذ تفشي الوباء إلى أكثر من مليون شخص.
، الأعلى خارج أوروبا.. ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3174 ،
المصدر : الخليج 365
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