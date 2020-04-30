، مكة.. ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة داخل مركبة ،

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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك؛ مما عرضها للتلف والفساد.
وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح: تمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية من ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسبب سوء النقل؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
وأوضح "قدح" أن الفِرَق الرقابية الميدانية تكثف أعمالها في متابعة المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة مندوبي تطبيقات التوصيل، وذلك للتأكد من التزامهم بالاشتراطات، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".
وشدد "قدح" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفين ووصول المنتج بصورة صحية وآمنة.أمانة العاصمة المقدسة وجبات غذائية فاسدة
مكة.. ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة داخل مركبةأحمد العبدالله الخليج 365 2020-04-30
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك؛ مما عرضها للتلف والفساد.
وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح: تمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية من ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسبب سوء النقل؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
وأوضح "قدح" أن الفِرَق الرقابية الميدانية تكثف أعمالها في متابعة المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة مندوبي تطبيقات التوصيل، وذلك للتأكد من التزامهم بالاشتراطات، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".
وشدد "قدح" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفين ووصول المنتج بصورة صحية وآمنة.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:17 PM
قدح: اتخذنا الإجراء اللازم حيال المخالف حسب الأنظمة
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك؛ مما عرضها للتلف والفساد.
وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح: تمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية من ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسبب سوء النقل؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
وأوضح "قدح" أن الفِرَق الرقابية الميدانية تكثف أعمالها في متابعة المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة مندوبي تطبيقات التوصيل، وذلك للتأكد من التزامهم بالاشتراطات، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".
وشدد "قدح" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفين ووصول المنتج بصورة صحية وآمنة.
، مكة.. ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة داخل مركبة ،
المصدر : الخليج 365
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