محمد بن مسعود - الدمام - في تنبيه متقدم.. أتربة مثارة وانعدام للرؤية في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-30 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح. 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 09:14 PM اخر تعديل 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 Advertisements 09:54 PM الأرصاد: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتشمل عدة محافظات الأرصاد: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتشمل عدة محافظات أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح. ، في تنبيه متقدم.. أتربة مثارة وانعدام للرؤية في الرياض ،

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