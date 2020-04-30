شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة لنقل 270 عامل فلبيني من الشرقية إلى مانيلا.. بعد ساعات والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق في الساعة الـ 11:30 مساء اليوم، الرحلة الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، لنقل العمالة الأجنبية إلى بلدانهم، والثالثة على مستوى المملكة بعد الرياض وجدة، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمالة الراغبة في العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي في ظل جائحة كورونا

وبيّن مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل "بأنه بلغ عدد العمالة المغادرة من الجنسية الفلبينية 270 عامل، ولن تكون هذه الرحلة الأخيرة على مستوى المنطقة الشرقية، حيث يتم ذلك بعد أن يتم استيفاء الضوابط وتحقق الشروط التي حددتها الوزارة، وهذه المبادرة الانسانية انطلقت لتلبية رغبة من يريد العودة الى بلده وانتهت علاقتهم التعاقدية مع الشركات حيث ترفع الشركة بطلب المغادرة وترفق قائمة بالاسماء المطلوب مغادرتهم ، ويكون الرفع مرة واحدة كل 14 يوم وتتم دراسة الطلب" من الإدارة المختصة.

وعن الشروط والضوابط قال المقبل " اصدار خروج نهائي من وزارة الداخلية ، حصول العامل على كل مستحقاته المالية ، إجراء الكشف الطبي للعامل بحسب شروط وزارة الصحة والتعاون مع الصحة في حال ظهرت اعراض على العامل ، شراء تذاكر السفر ونقل العامل الى المطار ".

وشكر المقبل بدور جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل على تسهيل وتنظيم إجراءات تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم .