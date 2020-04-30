شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جامعة المؤسس .. وقف موظف بجامعة الملك سعود لنشره تغريدة مسيئة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود أن الجامعة إذ تتخذ مثل هذا الإجراء، لتؤكد عدم تهاونها مع أي شخص يسيء أو يتطاول على هذا الوطن العزيز بما يخالف توجهاته أو يمس أمنه وقيادته. كما تؤكد الجامعة حرصها التام على تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.
ويأتي ذلك ، بعد أن وجه مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبى، بكف يد الموظف عن العمل الذى نشر تغريدات مسيئة.
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