شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جامعة المؤسس .. وقف موظف بجامعة الملك سعود لنشره تغريدة مسيئة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود ، أنه نظرا لما تم رصده من تغريدات مسيئة منسوبة إلى أحد منسوبي الجامعة، فقد قررت الجامعة كف يد الموظف عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود أن الجامعة إذ تتخذ مثل هذا الإجراء، لتؤكد عدم تهاونها مع أي شخص يسيء أو يتطاول على هذا الوطن العزيز بما يخالف توجهاته أو يمس أمنه وقيادته. كما تؤكد الجامعة حرصها التام على تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات.

ويأتي ذلك ، بعد أن وجه مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبى، بكف يد الموظف عن العمل الذى نشر تغريدات مسيئة.