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ضمن شروط.. ألمانيا تعلن موعد تخفيف قيود كورونا في 6 مايو

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محمد بن مسعود - الدمام - أنجيلا ميركل: تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة الالتزام بقواعد التباعد

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس بعد مؤتمر عبر رابط فيديو مع حكام الولايات: إن المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط، مضيفة أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم السادس من مايو/ أيار.

ووفق "رويترز": ذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر، وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.

وقالت: ”نحتاج لإبطاء انتشار الفيروس بشكل أكبر“.ألمانيا فيروس الجديد

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 08:59 PM

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أنجيلا ميركل: تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة الالتزام بقواعد التباعد

ضمن شروط.. ألمانيا تعلن موعد تخفيف قيود كورونا في 6 مايو
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس بعد مؤتمر عبر رابط فيديو مع حكام الولايات: إن المتنزهات والمتاحف والكنائس في ألمانيا سيعاد فتحها ولكن بشروط، مضيفة أن المزيد من الإجراءات لتخفيف الإغلاق العام ستُعلن يوم السادس من مايو/ أيار.

ووفق "رويترز": ذكرت أن ألمانيا تحتاج لتقليص عدد حالات الإصابة اليومية بشكل أكبر، وأنه لا بد من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة لتفادي زيادة العدوى.

وقالت: ”نحتاج لإبطاء انتشار الفيروس بشكل أكبر“.

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، ضمن شروط.. ألمانيا تعلن موعد تخفيف قيود كورونا في 6 مايو ،
المصدر : الخليج 365

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