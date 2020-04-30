، الأحد المقبل.. القضاء الإداري بمصر ينظر في وقف برنامج رامز جلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقَّت دعوتين قضائيتين تطالبان بإلزام وزارة الإعلام ومجموعة MBC بوقف بثّه

حدّدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل للنظر في الدعاوى القضائية المقامة لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي".

وتلقّت المحكمة على مدار الأيام الأخيرة، دعوتين قضائيتين تطالبان بإلزام كلٍّ من وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات MBC، بوقف بث هذا البرنامج.

ووفق "روسيا اليوم": ذكرت الدعوى الأولى أن هذا البرنامج الذي يتم عرضه حاليًّا على الأسرة المصرية من خلال النايل سات، وما يتضمنه من تنمر ومعان غثة وألفاظ هابطة وجرائم احتجاز وتعذيب وعنف وسادية يعاقب عليها القانون، وعرضها بشكل ساخر، وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، على النحو الذي يمثل الحضّ على ارتكاب هذه الجرائم.

أما الدعوى الثانية فجاء فيها أن البرنامج المشار إليه لا يليق بتاريخ مصر في الفنون والثقافة، مؤكدة أن الأزمة ليست في محتوى البرنامج فقط، وإنما أيضًا في اسمه "رامز مجنون رسمي" الذي يسيء للمرضى النفسيين، ويزيد من اعتبار المرض النفسي وصمًا؛ الأمر الذي تحاول الدولة جاهدة منعه منذ إصدار قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.محكمة القضاء الإداري مصر برنامج رامز مجنون رسمي