، متقيّدة بالإجراءات الاحترازية.. المجمعات التجارية بالجوف تشرع في استقبال المتسوقين ،

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شرعت الأسواق التجارية بمنطقة الجوف في استقبال المتسوقين بعد صدور الأمر الملكي الكريم لاستئناف أعمالها خلال الفترة من يوم 6 وحتى يوم 20 رمضان، خلال ساعات النهار من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساء، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها أمانة المنطقة؛ حفاظاً على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وشهدت المجمعات التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية من تعقيم لعربات التسوق وإجراء الفرز البصري عند البوابات؛ للتأكد من سلامة المرتادين وإلزام الجميع بتعقيم اليدين ولبس القفازات، مع الحرص على التقيد بالتباعد بين المتسوقين والوقوف على العلامات الأرضية الخاصة بتنظيم التباعد خلال عمليات الشراء أو المحاسبة، ووضع التعليمات والإرشادات الصحية بشكل ملفت للانتباه، ومنع دخول من هم أقل من 15 عامًا، إضافة إلى استخدام أجهزة الدفع الإلكترونية.
وحرص عدد من المواطنين والمقيمين الذين التقاهم فريق "واس" بمدينة سكاكا، على التقيد بالإرشادات الصحية التي وُضعت للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما أوضح المسؤولون عن تلك المجمعات أن السوق منذ افتتاحه في اليوم الأول بعد الأمر الكريم بالسماح لهم بافتتاح المولات، حرصوا على تكثيف وسائل السلامة التي نصت عليها اشتراطات الأمانة للحفاظ على صحة المرتادين منذ دخول المتسوقين إلى المجمع، بفحصهم وتزويدهم بالكمامات والقفازات والمعقمات، إضافة إلى استمرار عملية التعقيم والتطهير داخل المحال أو بالممرات.
وتكثف الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة الجوف على متابعة تطبيق الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؛ حيث تعمل أمانة منطقة الجوف من خلال فرقها الرقابية على متابعة المجمعات بصفة مستمرة لمتابعة الاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما تقوم الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة من متابعة ثبات الأسعار وتوفر المنتجات التي تلبي ذائقة المستهلك.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 08:35 PM
شهدت التزام العاملين وتعقيم عربات التسوق وإجراء الفرز البصري عند البواباتمتقيّدة بالإجراءات الاحترازية.. المجمعات التجارية بالجوف تشرع في استقبال المتسوقين
شرعت الأسواق التجارية بمنطقة الجوف في استقبال المتسوقين بعد صدور الأمر الملكي الكريم لاستئناف أعمالها خلال الفترة من يوم 6 وحتى يوم 20 رمضان، خلال ساعات النهار من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساء، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها أمانة المنطقة؛ حفاظاً على سلامة الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وشهدت المجمعات التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية من تعقيم لعربات التسوق وإجراء الفرز البصري عند البوابات؛ للتأكد من سلامة المرتادين وإلزام الجميع بتعقيم اليدين ولبس القفازات، مع الحرص على التقيد بالتباعد بين المتسوقين والوقوف على العلامات الأرضية الخاصة بتنظيم التباعد خلال عمليات الشراء أو المحاسبة، ووضع التعليمات والإرشادات الصحية بشكل ملفت للانتباه، ومنع دخول من هم أقل من 15 عامًا، إضافة إلى استخدام أجهزة الدفع الإلكترونية.
وحرص عدد من المواطنين والمقيمين الذين التقاهم فريق "واس" بمدينة سكاكا، على التقيد بالإرشادات الصحية التي وُضعت للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما أوضح المسؤولون عن تلك المجمعات أن السوق منذ افتتاحه في اليوم الأول بعد الأمر الكريم بالسماح لهم بافتتاح المولات، حرصوا على تكثيف وسائل السلامة التي نصت عليها اشتراطات الأمانة للحفاظ على صحة المرتادين منذ دخول المتسوقين إلى المجمع، بفحصهم وتزويدهم بالكمامات والقفازات والمعقمات، إضافة إلى استمرار عملية التعقيم والتطهير داخل المحال أو بالممرات.
وتكثف الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة الجوف على متابعة تطبيق الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؛ حيث تعمل أمانة منطقة الجوف من خلال فرقها الرقابية على متابعة المجمعات بصفة مستمرة لمتابعة الاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما تقوم الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة من متابعة ثبات الأسعار وتوفر المنتجات التي تلبي ذائقة المستهلك.
، متقيّدة بالإجراءات الاحترازية.. المجمعات التجارية بالجوف تشرع في استقبال المتسوقين ،
المصدر : الخليج 365
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