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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بقي في موسم الأمطار شهر #مايو(عدا القطاع الجنوب الغربي من #السعودية)
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وهذا لا يعني خلو شهر #يونيو من حالات قليلة ونادرة (قد) تقع أحياناً.
وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وربما أجزاء من #الشرقية.الدكتور عبدالله المسند موسم الأمطار
عدا القطاع الجنوبي.. المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-30
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بقي في موسم الأمطار شهر #مايو(عدا القطاع الجنوب الغربي من #السعودية)
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وهذا لا يعني خلو شهر #يونيو من حالات قليلة ونادرة (قد) تقع أحياناً.
وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وربما أجزاء من #الشرقية.
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:39 PM
قال: هذا لا يعني خلو يونيو من حالات قليلة ونادرة قد تقع أحيانًا
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بقي في موسم الأمطار شهر #مايو(عدا القطاع الجنوب الغربي من #السعودية)
وأضاف عبر حسابه في تويتر: وهذا لا يعني خلو شهر #يونيو من حالات قليلة ونادرة (قد) تقع أحياناً.
وتابع: متوقع اليوم الخميس أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، وربما أجزاء من #الشرقية.
، عدا القطاع الجنوبي.. المسند: بقي من موسم الأمطار شهر مايو ،
المصدر : الخليج 365
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