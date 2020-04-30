شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: يمكن استخدام جميع أنواع الزيوت النباتية في الطبخ أو القلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يمكن استخدام جميع أنوع الزيوت النباتية في الطبخ أو القلي بما فيها "زيت الزيتون".

وأكدت الهيئة، أن ذلك يمكن ما لم تصل درجة حرارة الزيت إلى مرحلة التدخين أو الاحتراق، مشيرة إلى أن درجة التدخين أو الاحتراق تختلف من كل نوع زيت إلى آخر.

وأشارت إلى أن زيتب الزيتون يتدخن أو يحترق عند درجة حرارة 210 درجة مئوية، مؤكدة أنه يفضل استخدام زيوت درجة احتراقها أو تدخينها مرتفعة خصوصًا في القلي العميق، مثل زيت الفول السوداني، الكانولا، الذرة، دوار الشمس.